'Altyapı kuruluşları sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeli'
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'Altyapı kuruluşları sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeli'

13.12.2020 09:28 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:31
'Altyapı kuruluşları sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeli'

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, tüm altyapı kuruluşlarının çalışmaları esnasında zarar verdikleri içme suyu, kanal ve yağmursuyu hatlarını tamir etmesini ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, tüm altyapı kuruluşlarının çalışmaları esnasında zarar verdikleri içme suyu, kanal ve yağmursuyu hatlarını tamir etmesini ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Manisa TV'ye konuk olan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını, hatların sürekli çalışır vaziyette olduğunu belirtti. Bazı altyapı kuruluşlarının yaptıkları çalışmalarda, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)'nden aldıkları ruhsata rağmen sorumluluklarını yerine getirmediklerini ve bunun faturasının MASKİ'ye çıkarılmaya çalıştığını ifade etti.

"AYKOME, kuralları belirleyen, izinleri veren, takibini yapan kurumdur"

Tüm altyapı kuruluşlarının altyapı çalışmalarını yapmadan AYKOME'den ruhsat almaları gerektiğini söyleyen Deniz, "AYKOME'nin kurallarına göre her kuruluş altyapı çalışmalarında hasar vermiş olduğu diğer altyapıları onarıp zararı telafi etmek zorunda. Bazı altyapı kuruluşları kendi çalışmalarını yaparken bizim kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımıza zarar verebiliyor. Bizi üzen şey ise, zarar vermiş oldukları altyapıları bildirmeden üzerini kapatıp geçmeleri" diye konuştu.

"Oluşan sorun ancak yağış sırasında meydana çıkıyor

Bilgilendirilmeden üzeri kapatılıp geçilen altyapıların sorununu o an için anlamanın mümkün olmadığını anlatan Deniz, "Sorunlar ancak yağışlı havalarda meydana çıkıyor. Öncesinden bir önlem alınmadığı için vatandaşlarımız mağdur oluyorlar. Bizim diğer altyapı kuruluşlarından isteğimiz, çalışmalarını AYKOME'den aldıkları ruhsata göre yapsınlar, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına verdikleri zararları telafi etsinler. Eğer yoğun iş temposundan dolayı yetişemiyorlarsa kolektif bir şekilde yapabileceğimizi de kendilerine söylüyoruz. Yeter ki tekrar tekrar kazı çalışması olmasın. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşamasın" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamanda bir örneğini yaşadık"

Yakın zamanda Kenan Evren Sanayi Sitesindeki olayla MASKİ'ye karşı bir karalama kampanyasının yapıldığını belirten Deniz, "Son yağışlarla birlikte Kenan Evren Sanayi Sitesi esnafı ve bölgede yaşayan vatandaşımız mağdur oldu. Yaptığımız incelemelerde elektrik dağıtım şirketi müteahhidi tarafından yapılan altyapı çalışmalarında bizim 80 civarında yağmur suyu hattımızın kırılmış olduğunu tespit ettik. Elektrik dağıtım firmasının yüklenici firması AYKOME'den almış olduğu ruhsata aykırı olarak zarar verdiği hatlarımızı onarmadan üzerini kapatmış. Bazı vatandaşları da 'Biz MASKİ'ye ücret ödüyoruz, onlar gelip yapacak' diyerek yanlış bilgilendirmiş. Hal böyle olunca biz de sosyal medya ve basın yoluyla kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Daire Başkanı Deniz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm altyapı kuruluşlarının mesuliyetlerini üzerlerine alması gerektiğine vurgu yaparak, "Tüm altyapı kuruluşlarından sorumluluklarını titizlikle yerine getirmelerini, vermiş oldukları zararı gidermelerini ve vatandaşımıza yanlış bilgi vermemelerini istiyoruz" dedi. - MANİSA

'Altyapı kuruluşları sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeli'
'Altyapı kuruluşları sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeli'
'Altyapı kuruluşları sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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