Altyapı kazılarında yönetmelik değişti
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Altyapı kazılarında yönetmelik değişti

Altyapı kazılarında yönetmelik değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle kazı izni verme ve tahrip ücreti alma yetkisinin İçişleri Bakanlığının yeni düzenlemesine göre büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarına göre yeniden düzenlendiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle kazı izni verme ve tahrip ücreti alma yetkisinin İçişleri Bakanlığının yeni düzenlemesine göre büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarına göre yeniden düzenlendiğini duyurdu. Kazı başvurusu yapmak isteyen İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi AYKOME Müdürlüğünün 2931230 numaralı telefonunu arayarak hangi kurumdan izin alacağını öğrenebilecek.

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Buna göre daha önce tüm cadde, bulvar, sokaklarda sorumluluk alanına bakılmaksızın büyükşehir belediyeleri tarafından verilen altyapı kazı izinleri sorumluluk alanlarındaki sokaklarda ilçe belediyelerine devredildi. Kazı izni için başvuracak vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürlüğünün 2931230 numaralı hattını arayarak kazı ruhsatını hangi kurumdan alacağını öğrenecek.

Üst kaplama ilçe belediyesi tarafından yapılacak

24 Aralık 2020'de 31344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında altyapı tesisi için kazı yapacak olan kurumlar, özel şirketler ve vatandaşlar büyükşehir belediyesine ait olan cadde ve sokaklarda büyükşehir belediyesine, ilçe belediyesine ait olan cadde ve sokaklarda ise ilçe belediyesine müracaat ediyor. Kazı bedeli ruhsat aşamasında sorumluluk alanına göre ilçe ya da büyükşehir belediyesince tahsil ediliyor ve kazılan yerin üst kaplama tamiratı da kazı izni veren belediye tarafından yapılıyor. Birden fazla belediye sınırını kapsayan yerlerde ise koordinasyon, yetki ve sorumluluk büyükşehir belediyelerinin Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) müdürlüklerinde. - İZMİR

Altyapı kazılarında yönetmelik değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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