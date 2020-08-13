Altyapı iletişim ofislerine vatandaşlardan tam not
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Altyapı iletişim ofislerine vatandaşlardan tam not

Altyapı iletişim ofislerine vatandaşlardan tam not Vatandaşlar sorunlarını anında ve yerinde çözüm bulabilecek Başkan Zolan: "Biz söz verdik ve altyapı çalışmasına başladık" Vatandaş Yılmaz Bay: -"Sıkıntımız burada kurulan Alt Yapı İletişim Ofisinde gideriliyor" Denizli Büyükşehir Belediyesi...

13.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:12

Altyapı iletişim ofislerine vatandaşlardan tam not

Vatandaşlar sorunlarını anında ve yerinde çözüm bulabilecek

Başkan Zolan:

"Biz söz verdik ve altyapı çalışmasına başladık"

Vatandaş Yılmaz Bay:

-"Sıkıntımız burada kurulan Alt Yapı İletişim Ofisinde gideriliyor"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün alt yapı çalışmaları yaptığı mahallelerde, sorunlara yerinde ve anında çözüm bulmak için iletişim ofisleri kurdu. "Altyapı İletişim Ofisleri" vatandaşlardan ise tam not alıyor. Başkan Zolan, "Ofisteki arkadaşlarımız konuyu hemen saha ekiplerimize bildiriyor ve taleplere en kısa zamanda yanıt vermeye gayret ediyoruz. İnşallah kısa zamanda projemizi bitirip bölgemizi bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi'nde başlattığı ve bölgenin alt yapı sorununu tarihe gömecek proje sürüyor. Projeyle ilk defa yağmur suyu hatları ile de tanışacak 3 mahalleye 122 kilometre içme suyu hattı, 78 kilometre kanalizasyon hattı ve 23 kilometre yağmursuyu hattı döşenecek. Toplam 223 kilometre uzunluğunda alt yapı hattı döşenecek bölge için 1 adet de atık su terfi merkezi inşa edilecek. Tüm hızıyla süren proje için Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi'ndeki vatandaşların istek veya sorunlarına yerinde ve anında çözüm Karşıyaka Mahalle Muhtarlığı yanında kurulan Altyapı İletişim Ofisi, bölgedeki vatandaşların altyapıyla ilgili herhangi bir sorun veya talebine anında cevap veriyor. Merkez vatandaşların istek veya sorunlarını kayıt altına alarak hemen saha ekiplerine bildiriyor. Saha ekipleri de sorunlara anında çözüm bulmak için gayret ediyor. Bölgedeki vatandaşlar bu şekilde Büyükşehir DESKİ'ye gitmek yerine yürüme mesafesinde bulunan iletişim ofisine başvurarak büyük kolaylık sağlıyor.

"Biz söz verdik ve altyapı çalışmasına başladık"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, mahallelerde başlattıkları alt yapı çalışmalarının hızlı ve verimli bir şekilde ilerlediğini söyledi. Alt yapı, cesaret, sabır ve destek istediğini kaydeden Başkan Zolan, "Biz söz verdik ve altyapı çalışmasına başladık, sağ olsunlar vatandaşlarımız da bizlere destek veriyor. Onlardan aldığımız güçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ofisteki arkadaşlarımız konuyu hemen saha ekiplerimize bildiriyor ve taleplere en kısa zamanda yanıt vermeye gayret ediyoruz. İnşallah kısa zamanda projemizi bitirip bölgemizi bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız" diye konuştu.

"Sıkıntımız burada kurulan Alt Yapı İletişim Ofisinde gideriliyor"

Alt Yapı İletişim Ofisi'nin kurulması nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür eden Yılmaz Bay, "Mahallemizde sürdürülen alt yapı çalışmalarıyla ilgili her türlü sıkıntımız burada kurulan Alt Yapı İletişim Ofisinde gideriliyor. Büyükşehir DESKİ'ye gitmeden sorunlarımıza çözüm buluyoruz. Teşekkür ederim" dedi.

Altyapı iletişim ofislerine vatandaşlardan tam not

Kaynak: İHA

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