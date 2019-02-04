Altyapı Hizmetlerinde Belediyelerimiz Çok Başarılı"

AYSU BİÇER - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, Türkiye'nin belediyecilik anlamında önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Türkiye'de yerel yönetimlerin geldiği noktaya bakıldığında belirli alanlarda Avrupa'nın ilerisindeyiz. Özellikle altyapı hizmetlerinin ifasında belediyelerimiz çok başarılı." dedi.

Duman, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Çalıştayı Açılış Oturumu"na katılmak üzere geldiği Gaziantep'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eskiden "belediye" denildiğinde akla sokakların süpürülmesi, çöplerin toplanmasının geldiğini anlatan Duman, Türkiye'nin yerel yönetim anlamında dünyadaki değişime ayak uydurduğunu ve bu anlayışın değiştiğini söyledi.

Duman, geçmiş döneme göre Türkiye'nin yerel yönetim anlamında önemli gelişmelere imza attığını vurgulayarak, "Türkiye'de yerel yönetimlerin geldiği noktaya bakıldığında belirli alanlarda Avrupa'nın ilerisindeyiz. Özellikle altyapı hizmetlerinin ifasında belediyelerimiz çok başarılı." diye konuştu.

Son teknolojilerin belediyecilik hizmetlerinde kullanılmasının Türkiye'ye küresel anlamda fark yaratma fırsatı verdiğini dile getiren Duman, "Özellikle karla mücadele konusunda çok iyiyiz. Asfaltların kış aylarında donmasını engelleyen sistemleri geliştirdik ve bu, birçok ülke tarafından örnek alınır hale geldi. Örneğin, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin geliştirmiş olduğu teknolojiler var. Bunlar birçok ülke tarafından da örnek alınır duruma geldi." şeklinde konuştu.

"Kalkınma ülke geneline yayılmaya başladı"

Türkiye'nin yerel yönetimler anlamında örnek alınmaya başlandığını belirten Duman, şunları kaydetti:

"Türkiye'de birçok hizmet belediyeler tarafından doğrudan yapılmıyor. Ancak belediyeler yapılmasını ve kontrolünü sağlıyor. Bu anlamda yerel yönetimlerin de birçok hizmetini sağlayan şirketlerimiz var. Devletin ve belediyenin yönlendirilmesiyle özel sektörümüz güçlendi. Arap dünyası bize gıptayla bakıyor. Önceden bu ülkeler yenilik almak için Avrupa'ya giderdi. Şimdi Türkiye'ye geliyorlar. Hatta Türkiye'de kendi örf ve adetlerine uygun sistemleri geliştiriyoruz, bu nedenle iş birliğimiz her geçen gün gelişiyor. Bu, turizm ve eğitim alanlarına da yansıyor. Özellikle 81 vilayette kurulan üniversiteler nedeniyle Türkiye'nin kalkınması sadece belli bölgelerde değil ülke geneline yayılmaya başladı. Belli bir süre sonra ülkenin topyekun kalkınmaya başladığını göreceğiz."

Büyükşehir belediye sayısının 30'a çıkarılmasıyla belediyecilik hareketine ivme kazandırıldığını anlatan Duman, bu dönemde kentsel tarımın başladığını ve bütün belediyelerin çalışmalarını bu durumu göz önüne alarak planlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA