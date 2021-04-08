Altyapı harita projesi hayata geçirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini yükseltmek, vatandaş memnuniyetini artırmak ve iş yoğunluğunu azaltarak maksimum hıza kavuşmak amacıyla Altyapı Haritası Projesi'ni hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet alanının genişlemesi ile birlikte yıllar önce yapılmış fakat yerin altında kalmış, konumları bilinmeyen içme suyu şebeke hatları, içme suyu isale hatları, atık su şebeke hatları, atık su kolektör hatları ile bunlara bağlı altyapı verilerinin sayısallaştırılması ve dijital ortama aktarılması gerekliliği üzerine Altyapı Haritası Projesi hayata geçirildi.

İçme suyu fiziki kayıp ve kaçaklarının azaltılması, içme suyu ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale ve yeni yapılacak ya da ıslah edilecek içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarının projelendirilmesi gibi önemli hizmetlerin yürütüldüğüne dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm altyapı kuruluşlarının yatırımlarını Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) aracılıyla irtibatlı olarak yapabilmesi ve abonelere daha hızlı hizmet verilebilmesi gibi hususlarda altyapı haritalarına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

EN SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Altyapı tesislerinin sayısallaştırılması ile kentsel yaşamın kesintisiz devamına katkı sunmak istediklerini belirten Başkan Altay, "Şehir planlamasının en önemli ögelerinden biri teknik altyapı tesisleridir. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, su kaynağı bulma,içilebilir hale getirme,şehir şebekesine aktarma, abonelere ulaştırma, kullanılmış suları toplama, çevreye zarar vermeden uzaklaştırma gibi yatırımlar esnasında üretilen tüm verileri en son teknolojileri kullanılarak toplamakta ve tüm işletme planlarını sayısal ve dijital olarak kayıt altına almaktadır" dedi.

PROJE MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

KOSKİ'nin hizmet alanının genişlemesi ile birlikte yıllar önce yapılmış fakat yerin altında kalmış, konumları bilinmeyen içme suyu şebeke hatları, içme suyu isale hatları, atık su şebeke hatları, atık su kolektör hatları ile bunlara bağlı altyapı verilerinin sayısallaştırılması ve dijital ortama aktarılması gerekliliği üzerine hazırlanan projenin meyvelerini toplamaya başladıklarını dile getiren Başkan Altay, "Önceki yıllarda yüzde 45 olan içme suyu şebeke hatları sayısallaştırılmış veri oranı 2019 yılında yüzde 47.81'e, 2020 yılında yüzde 48.30'a ve 2021 yılında ise yüzde 51.00'e yükselmiştir. Yine önceki yıllarda yüzde 36 olan atık su şebeke hatları sayısallaştırılmış veri oranı 2019 yılında yüzde 39.33'e, 2020 yılında yüzde 50.83'e ve 2021 yılında yüzde 53.00'e yükselmiştir. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, Altyapı Haritası Projesi'yle birlikte en etkin, en kaliteli ve en hızlı hizmeti vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler