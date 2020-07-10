Altyapı çalışmalarına engel olan 'Kayı Anıtı' söküldü Altyapı çalışmalarına engel olan 'Kayı Anıtı' söküldü -Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Bilecik'te Kayı Anıtı söküldü -Belediye anıtı altyapı çalışmasına zarar verdiği için söktüğünü söyledi Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan 'Kayı Anıtı' altyapı çalışmalarına...

Altyapı çalışmalarına engel olan 'Kayı Anıtı' söküldü

-Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Bilecik'te Kayı Anıtı söküldü

-Belediye anıtı altyapı çalışmasına zarar verdiği için söktüğünü söyledi

BİLECİK - Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan 'Kayı Anıtı' altyapı çalışmalarına engel olduğu gerekçesiyle belediyesi ekiplerince söküldü. Anıtın altyapı çalışmasının yerine konulacağı söylenildi.

Osmanlı Devletin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te geçtiğimiz yıllarda dönemin Bilecik Belediye Başkanı şuan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, zamanında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde konuşlandırılan Kayı Aşiretin damgası olan iki ok ve bir yaydan oluşan Kayı Anıtı, bugün Bilecik Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yerinden söküldü. Yerinden sökülen anıt Bilecik Belediyesine ait atölyeye götürüldü.

"180 bin maliyetin olacaktı"

Konu hakkında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İHA muhabirine Kayı Anıtı'nın bulunduğu yerde bir altyapı çalışması olduğunu söyleyerek, "Anıtı kaldırmasaydık bizlere 180 bin TL daha maliyet çıkacaktı, altyapı çalışmasında. Onun için Kayı Anıtı'nın yerinden kaldırdık. Altyapı çalışması bitince yerine koyulacak" dedi.

Kaynak: İHA