Altyapı çalışmaları sırasında göçük yaşandı: 1 yaralı - Haberler
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Altyapı çalışmaları sırasında göçük yaşandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel
Altyapı çalışmaları sırasında göçük yaşandı: 1 yaralı

Altyapı çalışmaları sırasında göçük yaşandı: 1 yaralı Van'ın İpekyolu ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişi hafif yaralandı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Altyapı çalışmaları sırasında göçük yaşandı: 1 yaralı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde meydana geldi. Burada yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Bel kısmına kadar toprak altında kalan İşçi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Altyapı çalışmaları sırasında göçük yaşandı: 1 yaralı

Altyapı çalışmaları sırasında göçük yaşandı: 1 yaralı

Altyapı çalışmaları sırasında göçük yaşandı: 1 yaralı

Altyapı çalışmaları sırasında göçük yaşandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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