Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı

Denizli'de taşeron firma işçileri kazı yaptıkları sokakta doğal gaz hattına zarar verince kendi çabaları ile gazı kesmek istedi.

Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı
29.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:31

Denizli'de taşeron firma işçileri kazı yaptıkları sokakta doğal gaz hattına zarar verince kendi çabaları ile gazı kesmek istedi. Doğal gazın bir anda parlamasıyla 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi 1820 sokak üzerinde meydana geldi. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği sokakta taşeron firma işçileri kepçe ile kazı yaptığı sırada doğal gaz hattına zarar verdi. İşçiler kendi çabaları ile zarar gören doğal gaz hattından gaz sızıntısını kesmek istediler. Bir işçinin sızıntı oluşan boruya doğru yaklaştığı sırada doğal gaz parlaması gerçekleşti. Alanda çalışan Mesut K., Murat A. ve Ünsal Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralan 3 işçiyi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından doğal gaz ekipleri zarar gören hattı onardı. Çığlık seslerinin ardından olay yerine geldiğini belirten Halil Aksoy, "Biz camide oturuyorduk. Bağırma sesi geldi. Bizde olay var diye koştuk geldik. Olayın olduğu yerde işçilerden biri ateşe doğru koştu, ateşe doğru koşarken yaralandı. Daha sonra ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Gaz kesildi, daha sonra yaralılara müdahale ettiler" dedi.

Hastaneye kaldırılan Mesut K., Murat A. ve Ünsal Ü.'nün vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıkların oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti Haber
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Haber
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Traktör ve balya makinesinin arasına sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti Haber
Traktör ve balya makinesinin arasına sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek Haber
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı Haber
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkardı
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı...
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Adnan Menderes Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Demet Akalın Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Deprem Temmuz Başakşehir
Şu an buradasınız: Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 17:42:43. #1.15#
title