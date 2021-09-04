ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORBaşlatılan kapsamlı temizlik çalışmalarından bugüne kadar toplam 1900 metre yağmursuyu ve kanalizasyon hattı temizliği yapıldı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başlatılan kapsamlı temizlik çalışmalarından bugüne kadar toplam 1900 metre yağmursuyu ve kanalizasyon hattı temizliği yapıldı. Çalışmalarına İsmetpaşa Mahallesi Elmalık yolu girişinde devam eden ekipler, bu bölgenin yağmur sularını almakta olan İzmit yolu yan yol üzerinde bulunan 500'lük yağmursuyu kanalı temizlik çalışmasıyla devam ediyor. Haftanın yedi günü çalışmalarını sürdüren Yalova Belediyesi ekipleri, özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağını avantaja çevirerek şehrin en işlek caddelerinden ikisi olan Fatih ve Şehit Ömer Faydalı Caddelerinde hat temizliklerine devam edecek.

Kaynak: Habermetre