Altyapı Basketbol Yerel Ligleri'nde korona aşısı olmayan gençlerin oynatılmayacağı iddiası - Haberler Spor
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Altyapı Basketbol Yerel Ligleri'nde korona aşısı olmayan gençlerin oynatılmayacağı iddiası

AA - Haberler | Spor
Altyapı Basketbol Yerel Ligleri'nde korona aşısı olmayan gençlerin oynatılmayacağı iddiası

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Altyapı Basketbol Yerel Ligleri'ne katılan 10-18 yaş grubu çocuklar için aşı zorunluluğu getirildiği iddiaları gündem yarattı. İddiaların ardından TBF'den yapılan açıklamada, "2021-2022 Sezonu Kovid-19 Tedbirleri Protokolü gereğince, TBF bünyesinde oynanan hiçbir ligde (Süper ligler dahil) sporculara aşı zorunluluğu uygulanmamaktadır." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bünyelerinde düzenlenen hiçbir organizasyonda sporculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğunun bulunmadığını bildirdi.

''AŞI ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR''

Sosyal medyada yer alan Altyapı Basketbol Yerel Ligleri'nde aşısız gençlerin oynatılmayacağına dair haberler in yer alması üzerine TBF'den yapılan açıklamada, "2021-2022 Sezonu Kovid-19 Tedbirleri Protokolü gereğince, TBF bünyesinde oynanan hiçbir ligde (Süper ligler dahil) sporculara aşı zorunluluğu uygulanmamaktadır." denildi.

İDDİALAR YALANLANDI

TBF'nin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda uygulamaları hayata geçirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Eleştirilerde bahsi geçen ve il müdürlükleri tarafından organize edilen 10-18 yaş grubunun spora dönüşü için uygulandığı söylenen aşı zorunluluğu gerçeği yansıtmamaktadır. Federasyonumuz bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyelerini uygulamaktadır. Kademeli normalleşme kararları sonrasında, altyapılarda il müdürlükleri tarafından organize edilen 'Yaz Ligi' müsabakalarında da Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı protokoller dışında ek bir kısıtlama uygulanmamıştır. Amacı ve kaynağı belirsiz bu iddianın yanlışlığı konusunu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

AA - Spor Haberleri
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"Altyapı Basketbol Yerel Ligleri'nde korona aşısı olmayan gençlerin oynatılmayacağı iddiası"
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"Altyapı Basketbol Yerel Ligleri'ne katılan 10-18 yaş grubu çocuklar için aşı zorunluluğu getirildiği iddiaları gündem yarattı. TBF'den yapılan açıklamada, Süper ligler dahil hiçbir ligde sporculara aşı zorunluluğu uygulanmadığı belirtildi."

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Haber: Altyapı Basketbol Yerel Ligleri'nde korona aşısı olmayan gençlerin oynatılmayacağı iddiası - Haberler Spor
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