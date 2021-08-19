Altunkaya Irak heyetinde yer aldı

Çeşitli resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Ticaret Bakanlığı önderliğindeki iş dünyası heyetinde yer alan TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ihracatçıların...

Çeşitli resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Ticaret Bakanlığı önderliğindeki iş dünyası heyetinde yer alan TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ihracatçıların Irak'ta yaşadığı sorunları dile getirerek çözümü için destek istedi.

TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Ticaret Bakanlğı önderliğindeki Bağdat ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Ulaştırma Bakanı Nasser Bander ve Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid ile bir araya gelerek Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin arttırılabilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasında önemli rol oynayacağına inandıklarını ifade eden TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya yaptığı değerlendirmede, Irak'ın Türkiye için bütün sektörleri kapsayan önemli bir Pazar olduğunu ifade ederek, "Irak'ın Başkenti Bağdat'a giden Ticaret Bakanımız önderliğindeki resmi heyette TİM Başkanımız İsmail Gülle, TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve heyette yer alan diğer sektör temsilcilerimiz ve ihracatçılarımızla birlikte yer aldık. Görüşmeler kapsamında heyetimiz Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid'le bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirildi. Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid başkanlığındaki Irak iş dünyası heyetiyle bir araya gelerek Türk ve Irak iş dünyası ile iki ülke arasında iş ilişkilerini geliştirme fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmelerin ülkemiz ve bölgemiz için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Umuyoruz ki ihracatçılarımızın Irak'ta yaşadığı sıkıntılar en kısa zamanda çözüme kavuşacaktır. Sorunlarımızın çözümü için büyük çabalar sarf eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Irak pazarı Türkiye için büyük önem taşıyor

TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya Irak pazarını da değerlendirerek Türkiye genelinden 2020 yılında Irak'a hububat bakliyat sektörü olarak 1,35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, 2021 yılının yedi aylık sürecinde ise bu ülkeye Türkiye genelinden 777 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı