ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUK; SEFERLERİN ARTTIRILMASINI İSTEDİLER Kontrollü sosyal hayat ile birlikte vaka sayılarındaki artış, yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor.

Kontrollü sosyal hayat ile birlikte vaka sayılarındaki artış, yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymanın zorlaştığı toplu taşıma araçlarındaki yoğunluktan şikayetçi. Otobüs, metro, metrobüs gibi araçlarda aynı anda yaşanabilecek yığılmanın önüne geçmek için ise, mesai saatlerinde düzenleme yapılması İstanbul Valiliği'nin gündeminde.

Koronavirüs salgının başından bu yana, virüsün yayılımını önlemek için çok sayıda tedbir alındı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde işe gitmek için çok sayıda kişinin, aynı anda kullanmak zorunda kaldığı toplu taşıma araçları, bir dizi önlemin alındığı yerlerden biri. Altunizade 'de metro ve metrobüs durağındaki vatandaşlar, kullanmaya mecbur oldukları toplu taşıma araçlarının doluluğundan şikayetçi. Kontrollü sosyal hayat ile birlikte vaka sayılarındaki artış ise, yeni düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki mesafenin korunabilmesi için, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve farklı zaman dilimlerine bölünmesi gündemde.

"VARDİYALI ÇALIŞMA OLURSA TOPLU TAŞIMALAR RAHATLAR"Mustafa Işıldak isimli bir yolcu, "Metrodan indim, metrobüse bineceğim. Yoğunluk var, sosyal mesafe falan yok. Mesela fabrikalar vardiyalı çalışsa iyi olur. Gece, gündüz vardiyası gibi düzenlenirse iyi olabilir. Toplu taşımalar rahatlar" dedi.

"AYAKTAKİ YOLCU DÜZENLEMESİNİN DEĞİŞMESİ LAZIM"Bir başka yolcu Tarık Altuner, "İstanbul'da toplu taşıma çok önemli. İstanbul'da 20 milyon nüfusun yaşadığını düşünecek olursak ve bu 20 milyonun en az yüzde 5'inin sabah ve akşam saatlerinde, yoğun olduğu saatlerde toplu ulaşımı özellikle metrobüsü kullandığını düşünecek olursak, ne kadar insan olacağı takdirinizdir. Belediye otobüslerinde ayakta olan yolcu oranının oturanların 3'te 1 i şekilde olduğu takdirde de, toplu taşımanın gerçekleşebileceğine inanmıyorum. Burada belediyeyi de suçlamıyorum. Bu düzenlemenin değişmesi lazım. Mesai saatlerinde düzenleme olabilir, evden çalışabilenlerin evlerinden işlerini yönetmesi olabilir" ifadelerini kullandı.

"BİR SONRAKİNİ BEKLEYEMİYORUZ, ZATEN O DA KALABALIK GELİYOR"Toplu ulaşımı yoğun olduğu saatlerde kullanmamak adına çalıştığı firmanın saat düzenlemesi yaptığını dile getiren Nigar Arslan, "Çok yoğun, sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyulmuyor ama bizim de elimizden gelen bir şey yok. İşimize geç kalmamak için kullanmak, binmek zorundayız. Mesela bir sonrakini bekleyemiyoruz çünkü o da zaten kalabalık geliyor. Başka yapabileceğimiz bir şey yok, bu nasıl çözülür bilmiyorum ama biz firma olarak geç başlayalım, erken bitirelim şeklinde düzenleme yaptık. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz, başka türlü olmuyor, kalabalığı görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------- -Trafik görüntüleri -Altunizade metro ve metrobüsten görüntüler-Toplu ulaşım kullananlar -Metrodan inenler -Metrobüse binenler-Vatandaşlar ile röp. -Genel ve detay

- İstanbul

Kaynak: DHA