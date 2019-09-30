Altunizade metrobüs durağında insan seli

30.09.2019 09:57

ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı

İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı.

Kaynak: DHA