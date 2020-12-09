Altunizade Acıbadem Hastanesi sağlık ekibinden Fenerbahçeli futbolculara test

Fenerbahçeli futbolculara, hormon, vitamin ve mineral düzeylerini takip etmek için test yapıldı.

Fenerbahçeli futbolculara, hormon, vitamin ve mineral düzeylerini takip etmek için test yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altunizade Acıbadem Hastanesi sağlık ekibi, futbolcularımızın hormon, vitamin ve mineral düzeylerini takip etmek için test uyguladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür