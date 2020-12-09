Altunizade Acıbadem Hastanesi sağlık ekibinden Fenerbahçeli futbolculara test
09.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:52
Fenerbahçeli futbolculara, hormon, vitamin ve mineral düzeylerini takip etmek için test yapıldı.
Fenerbahçeli futbolculara, hormon, vitamin ve mineral düzeylerini takip etmek için test yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altunizade Acıbadem Hastanesi sağlık ekibi, futbolcularımızın hormon, vitamin ve mineral düzeylerini takip etmek için test uyguladı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür