Altunbaş 2019 Seçimleri Öncesinde İlk Mahalle Toplantısını Kaymaklı'da Yaptı

Trabzon'da AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, 2019'da yapılacak seçimler için ilk mahalle toplantısını Ortahisar ilçesinde bulunan Kaymaklı Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Altunbaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ortahisar'da mahalle toplantılarıyla vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlk toplantının startını Kaymaklı Mahallesi'nden veren Altunbaş, vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip talep ve sorunlarını dinledi. Altunbaş toplantıda yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak vatandaşımızın her birine ulaşmak ve sorunlarını, taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmak noktasında ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bugün Kaymaklı Mahalle'mizdeki yarın bir başka mahallemizdeki vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Biz milletimize kapılarını kapatan değil, milletimizin kapılarını çalan bir anlayıştan geliyoruz. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize ve milletimize çizdiği hedefler doğrultusunda gece-gündüz anlayışını ortadan kaldırarak halkımızın refahı, ülkemizin bekası adına 2023 hedeflerine taşıma noktasında gereken tüm gayretimizle çalışacağız. Kaymaklı'daki vatandaşlarımızla istişarede bulunarak verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Vatandaşımızla kucaklaşmaya, bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi. - TRABZON