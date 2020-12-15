Altun: "YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi."
15.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:11
Altun: "YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi.
Altun: "YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz