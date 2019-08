Altun: "Vatan, millet ve bayrak sevgisini gelecek nesillere yansıtmak en büyük milli görevimizdir"

29.08.2019 12:03

Makine Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, "Tarihimizle gurur duymak en tabii hakkımızdır. Fakat bundan sonra yapmamız gereken en önemli iş, geçmişte atalarımızın sahip olduğu vatan, millet ve bayrak sevgisini gelecek nesillere yansıtmak, milli duygu ve düşünceler içerisinde bilim ve tekniğin en son esaslarını gençlerimize öğreterek kurulmuş olan milli ve çağdaş devletimizi layık olduğu en üst seviyelere çıkarmaktır" dedi.



Başkan Aziz Hakan Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Altun, tarihimizin zaferlerle dolu olduğunu hatırlatarak, "Haklı olarak, bunların hepsiyle övünür, milletçe gurur duyarız. Kuşku yok ki, bunların içinde en büyüğü, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazandığımız büyük zaferdir. Büyük Taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir'e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiştir. Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline 'dur' diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak kutluyoruz. Milli hayatı sona ermiş sanılan büyük Türk Milleti, tarihteki bu tip zaferlerle bağımsızlığını kazanmış ve varlığını sürdürmüştür. Bugün ulaşmış olduğumuz yaşam şartları, yüzyıllardan beri çekilen milli acıların ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Tarihimizle gurur duymak en tabii hakkımızdır. Fakat bundan sonra yapmamız gereken en önemli iş, geçmişte atalarımızın sahip olduğu vatan, millet ve bayrak sevgisini gelecek nesillere yansıtmak, milli duygu ve düşünceler içerisinde bilim ve tekniğin en son esaslarını gençlerimize öğreterek kurulmuş olan milli ve çağdaş devletimizi layık olduğu en üst seviyelere çıkarmaktır. Her türlü dış tehlikeye karşı gözü açık, vatanını, milletini seven, örf ve ananelerine bağlı, ecdadına yakışır bir millet olmak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmalı ve tarihimizden gereken dersleri almalıyız. Bugün buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA