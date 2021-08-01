Altun: Van'daki selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları temin edilecek
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Altun: Van'daki selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları temin edilecek

Altun: Van'daki selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları temin edilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede temin edileceğini belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede temin edileceğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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