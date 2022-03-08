ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI: HEYETİN DEĞİŞMESİYLE SAVCILIK MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın davasındaki mahkeme heyeti değişti. Savcılık 16 Aralık 2021'de Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapsini isterken bugün mütalaasını açıklayan savcı, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Özçağdaş'ın beraat etmesini talep etti.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatları yer aldı. Hakim, mahkeme heyetinin değiştiğini söyledi. Fahrettin Altun'un avukatı Abdulmelik Yavaşcı söz konusu fotoğrafın çekildiği yerin müvekkilinin ikametinin eklentisi niteliğinde olduğunu ve mülkiyetinin müvekkile ait olduğunu söyledi. Avukat Yavaşçı, "Sanığın eylemleri ile atılı suçun unsurları oluşmuştur. Ayrıca belirtmek isteriz ki imar mevzuatına aykırılık sebebiyle bir yerin fotoğraflanması hukuk düzeni ile bağdaşmayacaktır. Aksi durum Anayasa ile teminat altına alınan aile hayatını ve özel hayatın ihlali anlamına gelecektir" dedi. Avukat Yavaşçı, önceki mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep etti.

MÜTALAADA BERAAT İSTENDİ

"SAVCI BEYİN MÜTALAASINDAN MEMNUNUM"

Mahkeme önceki celseye göre değişen mütalaa nedeniyle müşteki avukatına tekrar söz verdi. Avukat Yavaşçı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek beyanda bulunabilmek için süre talep etti. Sanık avukatı Çağdaş Karaküçük ise mütalaaya katıldıklarını belirterek sanık avukatının süre talebinin reddine karar verilmesini istedi. Sanık Suat Özçağdaş ise "Savcı Bey'in mütalaasından memnunum, ben suçu işlemedim. Beraate ilişkin kısma iştirak ediyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkemede, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel