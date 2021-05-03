Altun: Ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecek
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Altun: Ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecek

Altun: Ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecek
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "6-8 Ekim Olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde bir emir almış. S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar. Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır. Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin'in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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