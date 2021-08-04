Son dakika haberi | Altun: Uçak ve helikopterlerimiz, 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz
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Son dakika haberi | Altun: Uçak ve helikopterlerimiz, 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Uçak ve helikopterlerimiz de zamanında, hızlı ve etkin müdahalelerle 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz oldu" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Uçak ve helikopterlerimiz de zamanında, hızlı ve etkin müdahalelerle 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz oldu" dedi.

İletişim Başkanı Altun, ülkedeki yangınlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada "Kurum ve kuruluşlarımız, yangınların başladığı ilk andan itibaren büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışıyor. Uçak ve helikopterlerimiz de zamanında, hızlı ve etkin müdahalelerle 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz oldu" ifadelerini kaydetti.

Son dakika haberi | Altun: Uçak ve helikopterlerimiz, 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz
Son dakika haberi | Altun: Uçak ve helikopterlerimiz, 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz
Son dakika haberi | Altun: Uçak ve helikopterlerimiz, 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz
Son dakika haberi | Altun: Uçak ve helikopterlerimiz, 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Altun: Uçak ve helikopterlerimiz, 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz - Haberler
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