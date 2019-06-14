Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor (2)

Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor (2)

ERDOĞANI'IN PUTİN, Şİ VE RUHANİ İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYORCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin ikinci açıklama yapıldı.

Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor (2)

ERDOĞANI'IN PUTİN, Şİ VE RUHANİ İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin ikinci açıklama yapıldı. Açıklamada Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne çok sayıda devlet başkanının katılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmesi bekleniyor. Asya kıtasında iş birliği ve güveni artıracak tedbirlerin ele alınacağı toplantıda, bölgesel ve uluslararası güncel konular da değerlendirilecek. Zirvenin ardından 'Duşanbe Bildirisi' kabul edilecek" denildi.


Kaynak: DHA
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