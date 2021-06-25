Altun: Türkiye Grand Prix'sinin yarış takviminde yer alması mutlu etti
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Altun: Türkiye Grand Prix'sinin yarış takviminde yer alması mutlu etti

Altun: Türkiye Grand Prix'sinin yarış takviminde yer alması mutlu etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Formula 1 yarış takviminde yer alması hepimizi mutlu etti" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Formula 1 yarış takviminde yer alması hepimizi mutlu etti" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından Formula 1'in, Türkiye'nin 2021 takviminde yer alacağı açıklamasını paylaşarak, "Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Formula 1 yarış takviminde yer alması hepimizi mutlu etti. 1-3 Ekim'deki yarışları ülkemizin yüksek organizasyon kapasitesi ve sıcak misafirperverliğiyle en iyi şekilde düzenlemek için sabırsızlanıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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