Altun: Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz
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Altun: Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi'nin yaptığı açılamaya tepki gösterdi.

Altun: Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz
30.04.2020 01:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 01:28

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi'nin yaptığı açılamaya tepki gösterdi. Altun, "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi'nin terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de gerçekleştirdiği terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamasına tepki gösterdi. Altun, açıklamasında, "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliği'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

'TERÖRÜN TÜM ŞEKİLLERİYLE MÜCADELE ETTİK, ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Altun, "Şimdiye kadar tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG'yi destekleyip silahlandıranlar, meşruiyet kazandırmaya çalışanlar ve ülkelerinde terör örgütüne faaliyet izni verenler dün Afrin'de yaşanan katliamın en önemli sorumluları arasındadır. Bu saldırı göstermiştir ki terör örgütlerine verilen yeni 'etiketler' teröristlerin şeytani doğalarını değiştirmemektir. Terör sivil halka, barışa ve istikrara zarar vermekte, telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurmaktadır. Hayatını kaybeden sivillerin kimliği ve saldırının sınırın hangi tarafında meydana geldiği bu hain saldırının faillerine karşı girişeceğimiz mücadeleyi etkilemeyecektir. Biz Türkiyeyiz. Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte bu apaçık terör saldırısı karşısında hala sözü eğip bükmeye çalışanları ve terör örgütü PKK'yla kirli ittifaklar içine giren gayri milli unsurları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz" şeklinde konuştu.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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