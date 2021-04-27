İletişim Başkanı Altun: Tarihi çarpıtmak Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor
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İletişim Başkanı Altun: Tarihi çarpıtmak Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor

İletişim Başkanı Altun: Tarihi çarpıtmak Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Tarihi çarpıtmak, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Tarihi çarpıtmak, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor. Bu tırmanıştan endişe duyuyor, tüm tehditlere karşı Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, ABD makamlarına gereğini yapma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Los Angeles başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982 yılında şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın geçen ay serbest bırakılmasının ve tarihi olaylar çarpıtılarak alınan kararların aşırılık yanlılarını cesaretlendirdiğini ifade etti. Altun, ABD'de aşırılık yanlısı bir grup Ermeni tarafından Azerbaycan bayrağı giydirilmiş bir modelin asılarak idam edilmesinin sevinç çığlıklarıyla karşılandığı ve Azerbaycanlıların açıkça tehdit edildiği gösterinin de bu teşviğin bir sonucu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin Los Angeles başkonsolosunu 1982 yılında şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan geçen ay serbest bırakıldı. Bu katillerin cezasız kalmasının, sadece yeni nesil aşırılık yanlılarını cesaretlendirmeye hizmet edeceği uyarısında bulunmuştuk. Tarihi çarpıtmak, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor. Bu tırmanıştan endişe duyuyor, tüm tehditlere karşı Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, ABD makamlarına gereğini yapma çağrısında bulunuyoruz. Ermeni teröristlerce şehit edilen diplomatlarımızla ilgili sergimiz 1 Mayıs'a kadar Los Angeles'ta ziyaret edilebilecek" dedi.


İletişim Başkanı Altun: Tarihi çarpıtmak Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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