Altun: Sosyal medyada terör örgütlerinin örgütlenme faaliyetlerinin karşısında duruyoruz

SOSYAL Ağ Haritası Lansman Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medyada terör örgütlerinin propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin karşısında duruyoruz. Çok net bir şekilde uluslararası sosyal medya şirketlerinin terör örgütlerine payandalık yapmasına, terör örgütlerine propaganda yuvası olarak hizmet vermesine akıl erdiremiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Sosyal Ağ Haritası Lansman Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televiyon ve internet sitelerinin yöneticileri ile akademisyenler katıldı. Fahrettin Altun, Türkiye'nin internet ve sosyal ağ kullanım verilerinin düzenli periyotlarla yapılan araştırmalarının sonuçlarını açıkladı.

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"TERÖR KÜRESEL BİR SORUNDUR"

Altun, "Sosyal medyada terör örgütlerinin propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin karşısında duruyoruz. Çok net bir şekilde uluslararası sosyal medya şirketlerinin terör örgütlerine payandalık yapmasına, terör örgütlerine propaganda yuvası olarak hizmet vermesine akıl erdiremiyoruz. Bu noktada muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde terör örgütlerine sağladıkları bu desteğin esas itibariyle küresel terörizme katkı sunduğunu ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terör sadece Türkiye'nin, Ortadoğu'nun, İslam dünyasının sorunu değildir. Terör küresel bir sorundur. Terörle mücadele küresel bir kararlılıkla yürümediğinde tüm dünyanın temel sorunu olacaktır, olmaya da devam edecektir" diye konuştu.