Altun: Sevinmek yerine tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur
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Altun: Sevinmek yerine tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur

Altun: Sevinmek yerine tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, müzikli eğlence yerlerinin çalışma saatlerinde yapılan düzenlemenin ideolojik çarpıtmalara mağruz bırakıldığını belirterek, "Yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat...

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, müzikli eğlence yerlerinin çalışma saatlerinde yapılan düzenlemenin ideolojik çarpıtmalara mağruz bırakıldığını belirterek, "Yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğlence mekanlarında müzik yayını saatlerinin düzenlemesi açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu. Altun, yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke ve millet olarak başarıyla sürdürülen koronavirüsle mücadele sürecinde normalleşmeye ilişkin yeni dönem uygulamalarını açıkladığını bildirdi. 

'TEZVİRAT VE MANİPÜLASYONA SARILANLAR OLMUŞTUR'Sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırılması başta olmak üzere, alınan yeni kararların, koronavirüs salgınında zor günlerin geride kaldığının göstergesi olduğunu bildiren Altun, "Bu adımlardan biri de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00'e kadar hizmet verebilmeleri olmuştur. Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur. Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimizin ilgili kurumları salgın tedbirlerinden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik camiasını da bu süreçte yalnız bırakmamış, bütün imkanlarıyla desteklemiştir. Bu gerçeğe rağmen, siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sahte bir yaşam tarzı tartışması ile suni gündem yaratılmaya çalışıldığına işaret eden Fahrettin Altun, "Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırmaya ve buradan siyasi rant devşirmeye girişmeleri, bir acziyet örneği olarak kayıtlara geçmiştir. Tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı salgın musibetinden tamamen kurtulmak için devlet ve millet olarak hassasiyet göstermeye devam edecek ve bu başarılı mücadelemizi manipüle etmeye çalışanlara prim vermeyeceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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