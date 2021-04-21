Altun: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altun: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz

Altun: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum Başbakan Adnan Menderes ile ilgili sözlerine ilişkin, "Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit...

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum Başbakan Adnan Menderes ile ilgili sözlerine ilişkin, "Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz. Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Altay'ın "Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin" ifadesine eleştiride bulunan Altun, "Açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletizi bulacaktır. Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş Recep Tayyip Erdoğan olmuş fark etmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar. Eski Türkiye hayalleriyle otoriterlik günlerini özleyen, milletimizin tüm değerlerini yerle bir etmek için çırpınan, ülkemizin tüm demokratik kazanımlarını geriye döndürmek için fırsat kollayan darbeci zihniyetin tehditleri anlaşılan hiç son bulmayacak" ifadelerini kullandı.

'ÖZLEDİĞİNİZ O GÜNLERİ ÇOK BEKLERSİNİZ'"Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz" diyen Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz. Darbe ve idam tehditlerinizi siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İş birliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantıları ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz ile birlikte aziz milletimiz kendi iradesini canı pahasına da olsa çiğnetmeyeceğini size ve iş birliği içerisinde olduğunuz küresel çetelere gösterdi. Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın."


Altun: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz
Altun: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz
Altun: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz
Altun: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz
Altun: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Annalena Baerbock: Almanya'da başbakanlık yolu açılan Yeşiller lideri Baerbock kimdir?
Annalena Baerbock: Almanya'da başbakanlık yolu açılan Yeşiller lideri Baerbock kimdir?
Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
'Kimse hayal kurmasın' diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Ziya Selçuk Nikos Dendias Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altun: Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 04:04:55. #1.16#

title