Altun, özel sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 28 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda dünya rekorlarıyla 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanan milli sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun."

Fahrettin Altun'un paylaşımında milli sporcuların fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: AA