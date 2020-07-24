Altun: Medya çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile İletişim Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile İletişim Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İletişim Başkanlığımızın ikinci yıl dönümü. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yol arkadaşlarımı bugüne kadarki yoğun ve özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum. Her birinizle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Bugün aynı zamanda 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı. Yalana karşı hakikatin yanında yer alan, gece gündüz demeden zorlu koşullarda yılmadan çalışan tüm medya çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum. Yaşasın hakikat" ifadelerini kullandı.Yurt içi ve yurt dışında medya çalışanlarının hakikat mücadelesinde yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Altun, "İletişim Başkanlığımızın kuruluş yıl dönümünün, uzun yıllardır hasretle beklediğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılış gününe tevafuk etmesinden ötürü duyduğum derin huzur ve mutluluğu ise tarif edemem. Sağ olun, var olun sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

Kaynak: DHA