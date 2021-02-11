Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız

11.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:48
Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız

Son dakika haberlerine göre İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptıkları KKTC ziyaretinin verimli istişarelere vesile olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptıkları KKTC ziyaretinin verimli istişarelere vesile olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığındaki heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz verimli istişarelere ve önemli ortaklık kararlarının alınmasına vesile oldu. Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs'ın eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısını güçlendirerek Kıbrıs Türkleri'nin daha müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Ayrımız gayrımız yok, bir ve beraberiz. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

Oktay ve Altun ayrıca, KKTC'de çekimleri devam eden 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin setini de ziyaret etti. 

Haber:  ANKARA


Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız
Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız
Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız
Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız
Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız
Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Pervin Buldan Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Buse Varol Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler Kar Mahkeme İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 22:54:20. #1.14#
title