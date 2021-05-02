Altun Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır
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Altun Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altun Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdırİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin iradesi ile uluslararası alanda daha hakkaniyetli tartışıldığını belirterek, Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır dedi.

Altun Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin iradesi ile uluslararası alanda daha hakkaniyetli tartışıldığını belirterek, Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu. Altun mesajında, Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle, uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışılıyor. Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır ifadelerini kullandı.

Altun'un paylaşımında, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Kıbrıs belgeselinden bir kesit de yer aldı.

Altun Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır
Altun Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır
Altun Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır
Altun Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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