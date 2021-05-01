Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı
Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan Kıbrıs sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.

Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorununun Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli şekilde tartışıldığını vurgulayan Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Kıbrıs sorununu, geçmiş dönemden bugüne yapılan ve sonuçsuz kalan müzakereler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir videoya da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oluyor
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy anne oluyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Töre Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 22:03:03. #1.16#

title