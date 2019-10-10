Altun: Kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor

10.10.2019 16:11

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Nehri'nin doğusu ile Suriye-Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz. Bu hedef doğrultusunda çok kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor." dedi.