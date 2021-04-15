Altun: Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altun: Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Altun: Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için "Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı" dedi.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için "Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Mehtap Ar Ajda Pekkan Damla Sönmez
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Gökhan Gönül Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altun: Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 00:50:02. #1.16#

title