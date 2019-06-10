Altun: İzlanda'da yaşanan olayı takip ediyoruz
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda havalimanında maruz kaldığı muameleyi kınayarak, yaşanan olayı takip etmeye devam ettiklerini söyledi.
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda havalimanında maruz kaldığı muameleyi kınayarak, yaşanan olayı takip etmeye devam ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muameleye tepki gösterdi. Altun, Twitter'dan İngilizce yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Milli Futbol Takımı'nın İzlanda Keflavik Havalimanı'nda yaşadıkları diplomatik nezakete veya sporcu davranışına uyumlu değildi. Yaşananlarda sorumlu olan yetkilileri ve memurları kınıyorum. Bu olayı takip etmeye devam edeceğiz."
- Ankara
Kaynak: DHA
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