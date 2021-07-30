Altun: İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı
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Altun: İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı

Altun: İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor. İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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