Altun: İhracatçılarımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altun: İhracatçılarımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Altun: İhracatçılarımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın en üst ligine taşımak için ilk günden bu yana gayretle çalışıyor, bugün sayıları 150 bini bulan ihracatçılarımızın ve ihracatımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın en üst ligine taşımak için ilk günden bu yana gayretle çalışıyor, bugün sayıları 150 bini bulan ihracatçılarımızın ve ihracatımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi 28'inci Olağanüstü Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ndeki konuşmasını değerlendirdi. İhracatçılara ödüllerini takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir finansman desteği müjdesini de verdiğini belirten Altun, şu açıklamada bulundu:

"Son 20 yılda ihracatımızı aylık 3 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarmamızda büyük rol oynayan, dünyadaki kültürel ve sosyal ilişkilerimizin en önemli serdengeçtileri olan ihracatçılarımıza ödüllerini takdim eden Cumhurbaşkanımız, yeni bir finansman desteği müjdesi açıkladı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın en üst ligine taşımak için ilk günden bu yana gayretle çalışıyor, bugün sayıları 150 bini bulan ihracatçılarımızın ve ihracatımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz. 2002'den bu yana, bilim, sanayi, teknoloji, alt yapı başta olmak üzere birçok alandaki adımları sayesinde Küresel İnovasyon Endeksi'nde sürekli yukarı çıkan ülkemiz, katma değeri yüksek üretime, Ar-Ge'ye, bilimsel ve teknolojik yatırımlara da öncelik vermektedir."

Altun, ihracatçı, üretici ve ülkesi için çalışan bütün vatandaşlarla birlikte Türkiye'nin gelecek pusulası olan 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için ekonomiden teknolojiye, uzaydan bilimsel rekabete her alanda ilerlemek için azimle çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Haber :  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız.'

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Fuat Oktay Ertuğrul Gazi Muharrem İnce
Magazin
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Vahap Seçer Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altun: İhracatçılarımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 21:04:28. #1.12#