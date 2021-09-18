Altun: İhracatçılarımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın en üst ligine taşımak için ilk günden bu yana gayretle çalışıyor, bugün sayıları 150 bini bulan ihracatçılarımızın ve ihracatımızın en önemli gücümüz olduğu inancıyla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi 28'inci Olağanüstü Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ndeki konuşmasını değerlendirdi. İhracatçılara ödüllerini takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir finansman desteği müjdesini de verdiğini belirten Altun, şu açıklamada bulundu:

Haber : ANKARA,

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