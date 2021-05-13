Altun: "İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır"
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Altun: "İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır"

Altun: 'İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır'
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri Bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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