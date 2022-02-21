Altun: Hesabı sorulmayan her ırkçı saldırı, yeni terör eylemlerini beraberinde getiriyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'daki Hanau saldırısının 2'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen panelde, "Tüm meselemiz milyonlarca Türk'ün, onlarca yıldır yaşadığı Almanya'da, kendilerini 'potansiyel kurban' değil, 'eşit birey' gibi hissetmeleri, korkudan azade güvenilir bir yaşam sürebilmeleridir. Hesabı sorulmayan her ırkçı saldırı, yeni terör eylemlerini beraberinde getiriyor" dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen, 4'ü Türk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının 2'nci yıl dönümü dolayısıyla 'Hanau Kurbanları için Adalet Arayışı: Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Tehdidi' başlıklı panel düzenlendi. Panele video mesaj gönderen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hanau saldırısı başta olmak üzere Almanya'da ve dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşanan terör saldırılarının kurbanlarını bir kez daha saygıyla andığını ve yakınlarına sabırlar dilediğini belirterek, "Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Altun ayrıca, Almanya'nın yeni hükümetiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, medya temsilcileriyle yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduklarına işaret ederek, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine, zulüm görmesine, tehdit edilmesine izin vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın yaşadığı her yerde varlık göstereceğiz" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel