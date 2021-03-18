Altun: HDP'nin, PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir
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Altun: HDP'nin, PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir

18.03.2021 00:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:21
Altun: HDP'nin, PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruyla ilgili "HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruyla ilgili "HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru hakkında, Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Açıklamasını İngilizce yapan Altun, "Bir savcı, bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasını talep etti. HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir. HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri, söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar" ifadelerini kullandı.

Tarafları, bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye davet eden Altun, "Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı yoksa başka bir cezalandırıcı tedbire mi tabi tutulmasını gerektirdiği, Anayasa Mahkemesi'nin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur. Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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