ALTUN: HAVACILIK ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE SAYGIYLA ANIYORUM
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ALTUN: HAVACILIK ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE SAYGIYLA ANIYORUM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 'İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati' kitapçığının çıkarıldığını duyurarak, "Havacılık tarihimize unutulmaz kahramanlıklar bırakan aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 'İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati' kitapçığının çıkarıldığını duyurarak, "Havacılık tarihimize unutulmaz kahramanlıklar bırakan aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1914'te Kudüs halkının talebi üzerine gündeme gelen hava seyahatini, 'İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati' ismiyle kitaplaştırdık. Bu vesileyle, havacılık tarihimize unutulmaz kahramanlıklar bırakan aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)-

ALTUN: HAVACILIK ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE SAYGIYLA ANIYORUM
ALTUN: HAVACILIK ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE SAYGIYLA ANIYORUM
ALTUN: HAVACILIK ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE SAYGIYLA ANIYORUM
ALTUN: HAVACILIK ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE SAYGIYLA ANIYORUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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