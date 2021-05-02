Altun:  Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
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Altun:  Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

Altun:  Görüyoruz ki mücadele devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, asıl mücadelenin 15 Temmuz ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya çalışanlar arasında olduğunu belirterek, "Görüyoruz ki mücadele devam ediyor" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, asıl mücadelenin 15 Temmuz ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya çalışanlar arasında olduğunu belirterek, "Görüyoruz ki mücadele devam ediyor" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 yıl önce yazmışız; 'Bugün Türkiye'de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında.' Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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