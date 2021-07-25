Altun: Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez
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Altun: Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez

Altun: Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınayarak, "Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınayarak, "Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "A Haber ekibinin Şile'de haber takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet, asla kabul edilemez. Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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