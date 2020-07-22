Altun: "FETÖ'yle millet adına görülecek bir hesabımız var" Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"nda konuşma yaptı.

Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"nda konuşma yaptı. (1) Kaynak: AA