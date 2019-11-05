Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir.
05.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:05
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA