Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ile ilgili açıklama

Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir.

05.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:05
Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA
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