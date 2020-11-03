Altun'dan Viyana'daki terör saldırısında polisi kurtaran Türklerle ilgili paylaşım Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altun'dan Viyana'daki terör saldırısında polisi kurtaran Türklerle ilgili paylaşım Açıklaması

03.11.2020 21:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:52
Altun'dan Viyana'daki terör saldırısında polisi kurtaran Türklerle ilgili paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında yaralanan polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile ilgili, "Avrupalı korku tüccarları bir daha göçmenler ve onların değerleri hakkında konuştuğunda, onları hatırlayın.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında yaralanan polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile ilgili, "Avrupalı korku tüccarları bir daha göçmenler ve onların değerleri hakkında konuştuğunda, onları hatırlayın." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Gültekin ve Özen'in hayatlarını tehlikeye atarak bir polisin yaşamını kurtardıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Avusturya'da yaşayan Türk kardeşlerimiz Recep Tayyip ve Mikail, dün gece yaşanan terör saldırısında yaralılara yardım etmek için hayatlarını tehlikeye attılar ve bir polisin yaşamını kurtardılar. Avrupalı korku tüccarları bir daha göçmenler ve onların değerleri hakkında konuştuğunda, onları hatırlayın. Çünkü eylemler kelimelerden daha fazlasını anlatır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Geert Wilders Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Babel Falcao Ali Koç Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altun'dan Viyana'daki terör saldırısında polisi kurtaran Türklerle ilgili paylaşım Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 22:01:40. #1.15#
title