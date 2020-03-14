Altun'dan, Türkiye fotoğrafları kullanan medya kuruluşlarına mektup İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York Times, CNN International ve BBC'ye, ABD ve Avrupa'dan koronavirüs haberlerinde yanıltıcı şekilde Türkiye'den fotoğraflar kullanmasını eleştiren bir mektup gönderdi.