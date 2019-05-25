Altun'dan Necip Fazıl paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter hesabından, "Eserleri ve fikirleriyle alternatif bir hafıza siyaseti ve tarih telakkisi sunan, yerli ve milli tefekkürün güçlü temsilcilerinden, Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.
Kaynak: AA
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