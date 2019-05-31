Altun'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir Gecemiz mübarek olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA